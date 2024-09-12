logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация на границе с РФ изменилась: существует ли угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация на границе с РФ изменилась: существует ли угроза

ДРГ снизили активность на границе, однако Россия не отказалась от диверсионных действий

сегодня, 10:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Государственной пограничной службе Украины фиксируют снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на российско-украинской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает портал "Комментарии".

Ситуация на границе с РФ изменилась: существует ли угроза

Государственная граница. Иллюстративное фото

По его словам, наблюдается значительное снижение за последнее время активности вражеских диверсионно-разведывательных групп. Особенно такая ситуация наблюдается в Сумском направлении. "Враг не отказался от своей диверсионной деятельности — и это мы видим и по Сумскому направлению, и по Черниговскому — пытаются заходить на нашу территорию, чтобы минировать определенные направления, надеясь, что украинские воины попадут в такую ловушку", — отметил Андрей Демченко.

Однако, по его словам, все составляющие Сил обороны действуют совместно для того, чтобы вовремя разоблачать такие действия врага.

Также в случае фиксации попыток врага зайти на территорию Украины Силы обороны адекватно реагируют и наносят удары.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины получат новый дрон-бомбер украинского производства "Черная вдова". Его кодифицировали для нужд Вооруженных сил Украины.

В Минобороны объяснили, что многократный квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.

Подробнее о новом дроне украинского производства можно узнать по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости