Ситуация на границе с РФ изменилась: существует ли угроза

В Государственной пограничной службе Украины фиксируют снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на российско-украинской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает портал "Комментарии".



Государственная граница. Иллюстративное фото

По его словам, наблюдается значительное снижение за последнее время активности вражеских диверсионно-разведывательных групп. Особенно такая ситуация наблюдается в Сумском направлении. "Враг не отказался от своей диверсионной деятельности — и это мы видим и по Сумскому направлению, и по Черниговскому — пытаются заходить на нашу территорию, чтобы минировать определенные направления, надеясь, что украинские воины попадут в такую ловушку", — отметил Андрей Демченко.

Однако, по его словам, все составляющие Сил обороны действуют совместно для того, чтобы вовремя разоблачать такие действия врага.

Также в случае фиксации попыток врага зайти на территорию Украины Силы обороны адекватно реагируют и наносят удары.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины получат новый дрон-бомбер украинского производства "Черная вдова". Его кодифицировали для нужд Вооруженных сил Украины.

В Минобороны объяснили, что многократный квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.

Подробнее о новом дроне украинского производства можно узнать по ссылке.

