Ситуация на фронте перед Новым годом серьезно обострилась: заявление Зеленского

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Кравцев Сергей
Украинские защитники отбили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло накануне Нового года. Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Глава государства отметил, что он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.
По его словам, ежедневно – и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.
Отдельно, обратил внимание президент, обсудили защиту Херсонской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — в 2024 году русские оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных км. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
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