Ситуация на фронте перед Новым годом серьезно обострилась: заявление Зеленского

Украинские защитники отбили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло накануне Нового года. Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

"По результатам в боях в эти дни я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует чрезвычайно активно", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, ежедневно – и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.

"Больше всего за сутки — Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времевском направлениях. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции — более 30 российских атак ежесуточно", — отметил глава государства.

Отдельно, обратил внимание президент, обсудили защиту Херсонской области.

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