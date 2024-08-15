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Ситуация на фронте очень сложная: идут контактные бои и потеря определенных позиций

Враг делает все для того, чтобы прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении

сегодня, 15:18
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Ткачик Олеся

Военнослужащий 47-й Отдельной механизированной бригады Александр в эфире канала "Эспрессо" рассказал о сложной ситуации на Покровском направлении и о том, как на нее повлияла операция в Курской области.

Ситуация на фронте очень сложная: идут контактные бои и потеря определенных позиций

Война в Украине

По его словам, оперативная ситуация остается очень сложной.

"Идут тяжелые бои на разных участках, в разных населенных пунктах, то есть враг активно продолжает штурмовые действия, преимущественно действия происходят за счет большого количества пехоты. Процентов 90-95 это пехотные штурмы, и количество пехоты очень велико. Есть и контактные бои, есть и потеря определенных позиций, ситуация действительно очень сложная, пытаемся останавливать их на подходах, применяя и артиллерию, и дроны, и огонь БМП Bradley, но не всегда это удается. И, учитывая количество, которыми они работают, они доходят до контактных боев и постоянных штурмов наших позиций", — рассказал военный.

Александр также отметил, что для российских войск направление на Покровск является стратегически важным, поэтому он сомневается, что враг будет опрокидывать оттуда свои силы. Он подчеркнул, что интенсивность атак и давление в этом направлении не уменьшается, и россияне продолжают активно наступать на нескольких направлениях одновременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг имеет политическую цель – хочет выйти на административные границы Донецкой области, именно поэтому не опрокидывает оттуда резервы для защиты Курской области.

Кроме того, стало известно, что по состоянию на вчера российские кафиры находятся на расстоянии менее 6 км от Селидово. По словам военных, долго и эффективно оборонять город очень тяжело из-за сложностей ландшафта. Когда враги дойдут до трассы, то штурм города будет быстрее зачистки Суджи.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-narazi-zmin-ne-vidchuli-viyskoviy-47-i-ombr-pro-vpliv-kurskoi-operatsii-na-pokrovskiy-napryamok-frontu
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