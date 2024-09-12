Ситуация на фронте может кардинально ухудшиться: где враг прорвал оборону ВСУ

По состоянию на сегодняшний день передовые подразделения российских оккупантов ведут бои в селе Украинск, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его информации, враг сумел вытеснить наши войска южнее Новогродовки, а также вышли на северную окраину села Гирнык.

Война в Украине

"Однако наиболее неприятным, в этом смысле, является факт прорыва передовых подразделений противника между поселком Украинск и Селидово, со стороны Мемрика. И хотя продвинуться в сам город Селидово со стороны Михайловки противнику примерно уже, как неделю, не удается, однако этот прорыв к югу от города все равно чувствительно усложняет общую ситуацию с его обороной. Особенно, если вспомнить упорные и настойчивые атаки противника в направлении Селидово со стороны Новогродовки, из-за уже захваченной им Мариновки, которые продолжаются почти в режиме "нон-стоп", — отметил Машовец.

Впрочем, по его словам, похоже, что украинское командование полностью осознает всю серьезность нынешней тамошней ситуации. Машовец добавил, что оно, очевидно, уже приступило к поэтапному отводу своих передовых подразделений со всего Невельского выступления, чтобы избежать их окружения.

Передовые подразделения ВСУ отходят постепенно, от рубежа к рубежу, ведя упрямые арьергардные бои в районе Галицыновки и севернее Красногоровки, отметил Машовец.

"Вероятно, они сначала отойдут на рубеж Желательное Первое – Звездное, а затем сконцентрируются на рубеже Горняк – Кураховка, выровняв линию фронта. При этом ключевым фактором для осуществления этого сложного и важного маневра является удержание под контролем ВСУ поселка Горняк. Если противник сможет захватить его в ближайшее время, тогда ситуация "очень резко" и "очень кардинально" ухудшится", — заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ отошли от Мариновки и, вероятно, полностью потеряют один из плацдармов.



