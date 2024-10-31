Ситуация на фронте крайне непростая: Сырский созвонился с командующим войсками США в Европе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с командующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Клюевой темой разговора стала непростая ситуация на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале генерала Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте. Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям", — сообщил главком ВСУ.

Как отметил Александр Сырский, в настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности.

"Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины", — отметил генерал.

Во время разговора генералы также обменялись мнениями о неотложном и жестком реагировании международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы.

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"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке" – говорится в сообщении DeepState.

В то же время в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.



