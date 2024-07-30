Ситуация на фронте хуже, чем была весной, Путин ждет капитуляцию

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Ткачик Олеся
В мире появился очередной миротворец, так военный Юрий Касьянов прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что пришло время для начала мирных переговоров с Кремлем.
Война в Украине
По его словам, все призывы к переговорам, которые сейчас раздаются с разных сторон — это не наша сила, а наша слабость.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Финляндии Стубб считает , что сейчас пришло подходящее время для переговоров с Россией и Украина готова к этим переговорам, поскольку сейчас имеет более сильную позицию, чем это было весной, когда существовали задержки с оказанием американской помощи. При этом президент Финляндии отметил, что начало переговоров не означает, что Украина намерена от чего-то отказываться. По его словам, для успешности мирных переговоров для окончания войны должны быть соблюдены четыре элемента.
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Ігор
сегодня, 11:30
Стають сильнішими ті, в кого стає сильнішим тил. А ви на це не здатні і не розумієтесь на цьому, а корумпована Хунта взагалі не зацікавлена у змінах. Слава тому хто виграє - ганьба тому хто капітулює! Якщо програв - був неправий!