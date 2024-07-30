Ситуация на фронте хуже, чем была весной, Путин ждет капитуляцию

В мире появился очередной миротворец, так военный Юрий Касьянов прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что пришло время для начала мирных переговоров с Кремлем.

Война в Украине

"Неубедительно. Во-первых, ситуация сегодня на фронте хуже, чем была весной, а не наоборот, как утверждает финский президент (пусть поедет, посмотрит). Во-вторых, о какой "дискуссии" может идти речь, если не ставить вывод российских войск на первое место? В-третьих, из чего он взял, что России это (переговоры) нужно и что Китай за нас впишется?" – отметил Касьянов.

По его словам, все призывы к переговорам, которые сейчас раздаются с разных сторон — это не наша сила, а наша слабость.

"Разговоры о мире ведутся боящимися, что ситуация станет еще хуже, и тогда придется говорить уже о капитуляции. Понимают это и в Кремле. И будут терпеливо ждать, пока мы не станем еще слабее. Никакой мир Путину не нужен. А для нас единственный выход – становиться сильнее. Других вариантов нет", – заявил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Финляндии Стубб считает , что сейчас пришло подходящее время для переговоров с Россией и Украина готова к этим переговорам, поскольку сейчас имеет более сильную позицию, чем это было весной, когда существовали задержки с оказанием американской помощи. При этом президент Финляндии отметил, что начало переговоров не означает, что Украина намерена от чего-то отказываться. По его словам, для успешности мирных переговоров для окончания войны должны быть соблюдены четыре элемента.



