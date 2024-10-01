Ситуация может стать критической в Украине: в ЕС делают тревожный прогноз

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Slava Kot
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Украину через несколько недель может ожидать чрезвычайно критическая ситуация из-за постоянных обстрелов россиянами энергетической системы. Боррель прогнозирует, что в таких условиях еще больше украинцев будут вынуждены покинуть страну.
Жозеп Боррель. Фото из открытых источников
Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что из-за российских обстрелов украинцы уже сталкиваются с перебоями света на 8-12 часов.
По его словам, удары РФ повредили 68% энергетических мощностей Украины, что недостаточно для полного обеспечения населения. Боррель подчеркну, что Путин хочет оставить украинцев без света, воды и отопления в холодный период.
Глава дипломатии Европейского Союза отметил, что атаки РФ по электроподстанциям могут привести к остановке АЭС, что в итоге чревато ядерной катастрофой. По словам Борреля, международные партнеры должны избежать цикла "мы ремонтируем – они разрушают" и обеспечить Украину системами ПВО. Также Боррель призвал снять ограничения на применение дальнобойного оружия, чтобы Украина могла наносить удары по аэродромам и пусковым площадкам на территории России, чтобы останавливать атаки еще до их начала.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Боррель назвал самый быстрый путь к миру в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что российский ударный дрон приблизился к одной из украинских АЭС.
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