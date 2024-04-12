Ситуация критическая, украинская оборона может прийти в упадок. Тревожные прогнозы от американцев

В США обсуждают критическую ситуацию с нехваткой боеприпасов и живой силы на фронте в Украине, которая может иметь серьезные последствия. По данным издания Bloomberg, риск заключается в возможном упадке украинской обороны, что позволит Кремлю сделать значительный прогресс в отношении войны. Эта ситуация наиболее опасна для Украины за последние два года, особенно для города Харькова на востоке страны, который подвергся значительным обстрелам. Журналисты добавили, что следующие несколько месяцев станут для Украины самым тяжелым испытанием за все годы войны.

Война в Украине

Одновременно с этим, подчеркивает издание, российские оккупанты используют преимущество в увеличении разрыва в поставках боеприпасов. По словам источника, Россия планирует обеспечить 6 миллионов снарядов в этом году благодаря увеличению производства и поставок из Северной Кореи и Ирана.

Даже в такой критической для Украины ситуации США все еще не могут рассмотреть и принять пакет помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов из-за внутренней политической борьбы. Если эти средства не будут направлены, для Украины не будет альтернативы в этот самый трудный момент, отмечают журналисты.

Кроме того, издание подчеркнуло, что сегодня украинские войска пытаются удержать линию фронта после того, как Вооруженные силы Украины не смогли отбить захваченные врагом территории в прошлом году. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может мобилизовать до 300 тысяч новых военных до 1 июня. При этом американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что не видят, что российские военные должны неизбежно прорвать фронт. Также они отмечают, что якобы моральный дух украинских военных упал, поэтому даже не исключают "коллапс" на фронте.

В статье также отмечено, что уничтожение Трипильской тепловой электростанции 11 апреля, обеспечивавшей значительную часть энергоснабжения Киевской и других областей, повысило уязвимость страны к ракетным ударам. После этой атаки Зеленский заявил, что отсутствие систем противовоздушной обороны является самой большой проблемой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД Польши подвергли критике США за то, что там не отвечают за свои слова в вопросе помощи Украине.