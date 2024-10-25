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Ситуация критическая: россияне близки к захвату важного города

В Селидово критическая ситуация, россияне продвигаются

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

В городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Ситуация критическая: россияне близки к захвату важного города

Россияне продвинулись в Селидово. Фото из открытых источников

"Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", – отметил офицер ВСУ.

По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.

"Российские FPV-дроны работают чуть ли не роями по 10 единиц на одну нашу броню. Наши экипажи также работают на истощение. Только один экипаж моего товарища за сутки отработал 116-ма дронами", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4059
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