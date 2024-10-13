Ситуация крайне тяжелая: враг предпринял третью попытку выбить войска ВСУ из Курской области

Россияне предприняли третью попытку выбить Силы обороны из Курской области, сообщил в Телеграмме военкор Богдан Мирошников. По его словам, количество вовлеченной техники для штурмов в лобовую впечатляет.

Бои в Курской области

Враг смог провести рейд на 3-4 км в глубину наших порядков, но пока не смог закрепиться. Бои продолжаются. С некоторых участков оккупант уже вытеснен и зачищен", — отметил Мирошников.

По его словам, на первом этапе враг хочет прижать Силы обороны к Судже. На втором этапе – полностью выбить военных из Курской области. Третьим этапом враг видит создание буферной зоны на 20-25 км в глубину нашей территории вдоль границ от Брянской до Белгородской областей.

"На данный момент, я не вижу у врага возможностей и соответствующих сил для осуществления этапов 2 и 3. А вот вытеснить наши силы в Суджу теоретически враг может. Но не факт, что сможет", – отметил эксперт.

По его словам, группировка врага от Стародуба до Белгорода — это более 100 тыс. личного состава и под 2 тыс. единиц техники.

"Оккупант пока делает первые серьезные попытки действовать, и группировка их уже более цельная и управляемая", — добавил Мирошников.

В свою очередь военный Кирилл Сазонов отметил, что плохие новости из Курской области, которые проникают в информационное пространство, являются правдивыми.

"Противник продавил нашу оборону, это для нас левый фланг. И зашел в тыл нескольким нашим группам. Ситуация очень тяжелая. Связь есть, но проблемы в логистике. Наверное, это вовсе не военная тайна, карты у всех есть, а противник, тем более, знает эти места лучше. Без деталей – командование делает все возможное. Была тяжелая ночь и утром ситуация без изменений", — написал Сазонов в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о гибели 9 военных в Курской области.



