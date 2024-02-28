Система дала сбой. Россия не успевает восполнять потери на фронте

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Ткачик Олеся
По его словам, на первый взгляд кажется, что минус 4 тысячи человек за месяц при такой численности – это ничто, но – нет. Эксперт отмечает, важно понимать, как эта численность формировалась и за счет чего, первоначальная группировка в 180 тысяч выросла до 470 тыс.
Оккупанты на фронте
Дело в том, говорит Коваленко, что группировка оккупационных войск в Украине на протяжении прошедших двух лет неустанно росла. Практически каждый месяц она не уменьшалась, а увеличивалась на +5, +10, +20 тысяч, но росла за счет не только стабильной компенсации потерь, но и дополнительной отправки людского ресурса в зону боевых действий.
Так же, по словам Коваленко, отмечается в течение месяца сокращение механизированной компоненты, особенно ББМ и ствольной артиллерии. За месяц количество ББМ у оккупационных войск сократилось на 200 единиц, а арт-систем почти на 600 стволов. И это все происходит при работающем ВПК и постоянных поставках техники, так и мобилизационных процессах, оперативно решающих вопрос с людскими потерями.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский военный опубликовал пост, в котором раскрыл реальные потери оккупантов в Авдеевке. По его словам, речь идет о 16 000 убитых. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили. Как результат, военный совершил самоубийство.
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