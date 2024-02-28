logo

BTC/USD

61452.08

ETH/USD

3408.16

LTC/USD

76.47

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Система дала сбой. Россия не успевает восполнять потери на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Система дала сбой. Россия не успевает восполнять потери на фронте

По состоянию на начало февраля группировка оккупационных войск в Украине составляла более 470 тысяч. По состоянию на конец февраля эта численность снизилась до почти 466 тысяч, сообщил военный обозреватель Александр Коваленко

28 февраля 2024, 14:46
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По его словам, на первый взгляд кажется, что минус 4 тысячи человек за месяц при такой численности – это ничто, но – нет. Эксперт отмечает, важно понимать, как эта численность формировалась и за счет чего, первоначальная группировка в 180 тысяч выросла до 470 тыс.

Система дала сбой. Россия не успевает восполнять потери на фронте

Оккупанты на фронте

Дело в том, говорит Коваленко, что группировка оккупационных войск в Украине на протяжении прошедших двух лет неустанно росла. Практически каждый месяц она не уменьшалась, а увеличивалась на +5, +10, +20 тысяч, но росла за счет не только стабильной компенсации потерь, но и дополнительной отправки людского ресурса в зону боевых действий.

"За долгое же время, в численном выражении это первый случай такого сокращения",
- подчеркнул эксперт.

Так же, по словам Коваленко, отмечается в течение месяца сокращение механизированной компоненты, особенно ББМ и ствольной артиллерии. За месяц количество ББМ у оккупационных войск сократилось на 200 единиц, а арт-систем почти на 600 стволов. И это все происходит при работающем ВПК и постоянных поставках техники, так и мобилизационных процессах, оперативно решающих вопрос с людскими потерями.

"Судя по всему, некоторые механизмы в этой отлаженной системе компенсации потерь и наращивания потенциала, стали давать сбой и февраль 2024 станет первым за долгое время месяцем, который командование оккупационных войск закроет по ряду показателей в "минусе",
— подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский военный опубликовал пост, в котором раскрыл реальные потери оккупантов в Авдеевке. По его словам, речь идет о 16 000 убитых. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили. Как результат, военный совершил самоубийство.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0cR1YZd32eHqQnUmPbqqXwW7NL9SG8r56RkqRg4kvXXdDaL6z1PWkBDWLyLMGNmnwl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости