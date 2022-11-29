Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре и на Новый год

По прогнозу украинских синоптиков, последний месяц этого года не принесет больших морозов и сильных снегопадов, напротив, столбик термометра будет часто плюсовать, а минусовые температуры будут минимальными.

Прогноз погоды на декабрь в Украине (фото из открытых источников)

Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря.

На западе страны, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях среднемесячная температура будет от -3 мороза до +2 тепла. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше нормы, в остальных — близки к ней.

В декабре синоптики не прогнозируют аномальные снегопады. Осадки будут идти в количестве 34- 78 мм , в горных местностях местами 81- 105 мм .

Метеорологи также обнародовали свой прогноз на предстоящий Новый год. Его мы будем встречать при нулевой отметке термометра. Больших морозов не будет. Будет падать снег, но мокрый.

При этом обнародован другой декабрьский месячный прогноз. Синоптики украинского сайта Gismeteo сообщают, что первый месяц зимы будет с минусовыми температурами и прогнозируют частые снегопады, а "плюсовые" температуры будут редкими.

Прогноз погоды от народного синоптика Владимира Деркача

Свой прогноз обнародовал и Владимир Деркач. Он говорит, что декабрь будет меняющегося характера – придет частый холод. А на смену ему будут идти оттепели.

Как утверждает народный синоптик, первые дни декабря должны быть холодными. Далее столбик термометра немного поднимется, а с 15 декабря снова вернется холодная погода. Станет еще холоднее до 20 декабря. Потом несколько дней будет властвовать оттепель.

Последняя декада декабря будет снежной и прохладной. В конце этого года наступит период сплошного минуса.

Все прогнозисты едины в одном: декабрь станет самым теплым среди всех зимних месяцев. Значительное снижение температуры и снегопады следует ожидать в конце января и в феврале.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода.

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