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Синегубов откровенно рассказал о ситуации в Волчанске: какую часть города контролирует враг

Ситуация в Волчанске продолжает быть сложной, отметил в эфире телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, боевые действия не останавливаются ни на одну минуту. Силы обороны ведут бой за каждый дом

сегодня, 18:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Волчанске линия фронта проходит по реке Волча, отметил Синегубов. По его словам, она практически делит город пополам. Однако, как отметил глава Харьковской ОВА, все же неправильно будет говорить, что оккупанты контролируют половину города Волчанск, поскольку там боевые действия не прекращаются ни на минуту. По его словам, украинские военные пытаются отбивать дом за домом.

Синегубов откровенно рассказал о ситуации в Волчанске: какую часть города контролирует враг

Волчанск

Кроме того, Синегубов сообщил, что в Волчанске находится еще до сотни гражданских. По его словам, этих людей российские захватчики фактически взяли в заложники. Под угрозами расстрелов их просто заставляют остаться и не убегать из города, подчеркнул глава Харьковской ОВА.

В общей сложности, по его информации, уже эвакуировано 10 700 человек, проживавших на Липецком и Волчанском направлениях.

Вместе с тем, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре в Волчанске, российские военные расстреляли двух мирных граждан, одному удалось спастись. В частности, как установлено следствием, 15 мая 70-летний мужчина вместе с супругой приняли решение самостоятельно эвакуироваться из Волчанска. К ним решил присоединиться еще один житель города. Известно, что мужчина нашел колесное кресло, посадил в него жену, потому что у нее были проблемы с ногами, и все втроем они пошли в направлении Харькова.

По информации следствия, когда мирные граждане дошли до больницы, рядом с которой находились оккупанты, те просто открыли по ним огонь. Жена и мужчина, присоединившийся к группе, погибли на месте. Смог спастись 70-летний мужчина, он вышел на окраины Волчанска, где его встретили военные и отвезли в Харьков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ситуации, которая сейчас происходит в Харьковской области.




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Источник: comments.ua
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