Президент Сербии Александр Вучич предположил, что война в Украине может завершиться по так называемому "корейскому сценарию", когда после завершения активных боевых действий конфликт останется нерешенным на долгие годы. Об этом сообщает издание Nsuzivo.

Александр Вучич

По его словам, мир в конце концов наступит.

"Именно поэтому борьба будет за каждую деревню и каждый город, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это продлится 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же, как когда-то была поделена Северная и Южная Корея — когда-то единственная страна", — заявил Вучич.

Он также отметил, что, хотя США будут продолжать активно поддерживать борьбу с Россией на территории Украины, для самих американцев этот конфликт не является приоритетным и находится на третьем плане.

По мнению Вучича, США будут прежде всего заботиться о собственных интересах. Кроме того, сербский лидер предостерег от недооценки российской армии, напомнив, что ранее недооценивали устойчивость российской экономики, которая смогла выдержать санкционное давление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в мире снова поднимают тему "заморозки" войны в Украине. Среди всего прочего предлагают и так называемый "корейский сценарий", когда боевые действия прекращены, но мирный договор не подписан. При "корейском сценарии" обе враждующие стороны истощены настолько, что уже не могут проводить никаких боевых действий. Корейский полуостров за 3 года войны имел примерно 15% по отношению к целому жилому фонду, состояние перманентного полуголода и разрушенную экономику, плюс совокупно погибло где-то 10% населения. В Украине еще не сложились условия для введения такого сценария, обе стороны еще не истощены, чтобы пойти на такой шаг.









