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Симоньян устроила истерику из-за опроса в Украине

Пропагандистка Маргарита Симоньян возмущена таким отношением к себе

11 мая 2023, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Пропагандистка из РФ Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после процедуры голосования в Telegram-канале УНИАН.

Симоньян устроила истерику из-за опроса в Украине

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Сторонница путинской диктатуры и войны против Украины теперь утверждает, что она, и еще один пропагандист Кремля Владимир Соловьев будут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.


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"Они теперь в государственном украинском агентстве, на сайте проводят голосовалку, кого бы они хотели убить следующим. Это агентство УНИАН устроило опрос, кого надо грохнуть следующими. На первом месте Володя Соловьев, на втором месте я и дальше по списку", — подняла крик русская пропагандистка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кремлевская пропагандистка пообещала, что уедет из России, если Пугачеву "извинят". Недавно Примадонна российской сцены снова вернулась в российскую столицу, чтобы попрощаться со своим товарищем Валентином Юдашкиным. Алла Пугачева в черных одеждах присутствовала на церемонии прощания с модельером, где встретилась с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Многие россияне возмутились тем, что Песков поцеловал руку Примадонны и сказал, что таки рад ее видеть. На это явилась реакция пропагандистки Маргариты Симоньян. Она сказала, что не будет терпеть, когда Пугачеву "примут обратно".

Также "Комментарии" писали о том, что кремлевская пропагандистка внезапно признала, что "референдумы" России в Украине фейковые. Маргарита Симоньян внезапно признала, что российские "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях — фейковые. Одна из главных пропагандисток Кремля во время эфира на российском телевидении заявила, что нужно провести во всех украинских областях, в том числе в Херсонской и Запорожской, "честные и чистые" референдумы, чтобы местные жители ответили, хотят ли присоединиться к России или остаться в Украине. .



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/simonyan-na-ukraine-golosuyut-kogo-ubit-sleduyushim-soloveva-ili-menya-troe-detei-mogut-ostatsya-sirotami-883956/
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