Силы обороны вынуждены будут отойти: тревожный прогноз относительно действий врага

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сообщил, что российские силы перебросили значительное количество военных и техники в Часов Яр.

Война в Украине

По его информации, оккупанты направили в Часов Яр большое количество живой силы и техники, используя авиацию для разрушения города. При этом эксперт утверждает, что держать оборону в разрушенном городе гораздо труднее, чем на открытом поле. Он напомнил, что еще месяц назад Главное управление разведки Минобороны предполагало, что, возможно, придется отступить с этой позиции из-за значительного преимущества российских сил и средств.

Гетман также подчеркнул, что российские войска несут значительные потери в Часовом Яре.

"Понятно, что отходить от города не хотелось бы, это господствующая высота. Город тяжело штурмовать, но есть предел возможностей. Предполагаем, что возможно нам придется отойти с Часового Яра, учитывая мощность российских атак, мясные штурмы, количество КАБов, ФАБов снарядов Если и дальше будет продолжаться такая интенсивность боевых действий, то туда нужно подводить резервы, а резервов не хватает", — добавил Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг сумел продвинуться в Донецкой области и захватить некоторые позиции. В частности, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" спрогнозировал, что могут "упасть" такие крепости как Часов Яр и Торецк. Он предположил, что микрорайон Часового Яра Канал уже захвачен оккупантами.

Кроме того, известно, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр уже несколько месяцев подряд. В конце концов, военное руководство говорило о том, что потеря города – это только вопрос времени. Кроме того, было отмечено, что ничего страшного не произойдет, если военные будут вынуждены отойти от этого населенного пункта.



