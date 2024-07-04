Силы обороны вынуждены будут отойти: тревожный прогноз относительно действий врага

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Ткачик Олеся
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сообщил, что российские силы перебросили значительное количество военных и техники в Часов Яр.
Война в Украине
По его информации, оккупанты направили в Часов Яр большое количество живой силы и техники, используя авиацию для разрушения города. При этом эксперт утверждает, что держать оборону в разрушенном городе гораздо труднее, чем на открытом поле. Он напомнил, что еще месяц назад Главное управление разведки Минобороны предполагало, что, возможно, придется отступить с этой позиции из-за значительного преимущества российских сил и средств.
Гетман также подчеркнул, что российские войска несут значительные потери в Часовом Яре.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг сумел продвинуться в Донецкой области и захватить некоторые позиции. В частности, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" спрогнозировал, что могут "упасть" такие крепости как Часов Яр и Торецк. Он предположил, что микрорайон Часового Яра Канал уже захвачен оккупантами.
Кроме того, известно, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр уже несколько месяцев подряд. В конце концов, военное руководство говорило о том, что потеря города – это только вопрос времени. Кроме того, было отмечено, что ничего страшного не произойдет, если военные будут вынуждены отойти от этого населенного пункта.
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