Силы обороны потеряли 60% города: враг с тяжелыми боями сунет вперед

Российские захватчики продолжают продвигаться в лобовую в Торецке, рассказал военкор Богдан Мирошников. По его словам, там нет четкой линии боевого столкновения среди развалин домов, а в одном ряду многоэтажек могут быть наши военные и враг по очереди.

Война в Украине

"Нашего контроля остается еще процентов 40-45, еще 10-15% – это серая зона. Враг сейчас закрепился только в восточной части города со стороны Южно-Железного", — рассказал эксперт.

По его словам, тактика окупантов в Торецке неизменна — это мясные штурмы. Как говорит Мирошников, Торец врагу уже давно слишком дорого обходится, а обойдется еще дороже.

"И хоть им чихать на потери, но боеспособность у них все же падает с каждым днем, а резервов уже не такое количество, как было 4-5 месяцев назад", — добавил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что в Селидово все чаще входят вражеские ДРГ, причем как из Михайловки и Мариновки, так и из Цукуриного.

"Но это путь в один конец для них. Потому что в Селидово было сделано то, чего не было в Новогродовке и чего не хватило в украинском", — отметил Мирошников.

И хотя враг фактически охватил Селидово с трех сторон, это пока вообще ничего не значит, подчеркнул он и добавил, что за город держатся и тщательно контролируют развертывание новых вражеских резервов, которые собираются на новые штурмы.

"Наши воины очень мотивированы на утилизацию врага в промышленных масштабах!"

– добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным мониторингового проекта DeepState, россияне смогли добиться успехов около четырех населенных пунктов в Донецкой области. В частности, враг продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и Островского.



