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Силы обороны получат огромную партию иранского оружия. Оно уже в Украине

Украина уже получила крупную партию иранского оружия, сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США. Как оказалось, американское правительство смогло перехватить крупную партию оружия, имеющую иранское происхождение

сегодня, 17:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Правительство Соединенных Штатов перехватило крупную партию оружия иранского происхождения, предназначенную для Йемена, но передало ее Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США.

Силы обороны получат огромную партию иранского оружия. Оно уже в Украине

Война в Украине

Украина еще 4 апреля приняла более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7. Вместе с этими видами оружия было передано более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

В сообщении указано, что это значительное количество оружия достаточно для оснащения одной украинской бригады легкой пехоты. Оно поможет Украине оградить себя от возможного повторного вторжения России, добавили в Соединенных Штатах.

Известно, что оружие было конфисковано американскими военными из четырех разных судов в период с 22 мая 2021 по 15 февраля 2023 года. Эти суда пытались доставить свой груз хуситам из Йемена в нарушение резолюции ООН. Эту незаконную поставку попыталась осуществить иранская военная организация "Корпус стражей исламской революции", которая считается террористической в США, Израиле и других государствах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Иран активно помогает России в войне против Украины. В частности, страна поставляет Кремлю "Шахеды", которые наделали в Украине много бед. Также идут постоянные разговоры о том, что Иран может передать стране-агрессору также баллистические ракеты. Известно, что один "Шахед" для России стоит 193 тысяч долларов. При этом известно, что Иран все же хотел, чтобы РФ платила за каждый беспилотник 375 тысяч долларов, однако агрессор сумел снизить цену после переговоров. Иран привязал стоимость своих дронов к количеству, которое заказывает страна-агрессор.




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Источник: https://twitter.com/CENTCOM/status/1777650918512828481
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