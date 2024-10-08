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Силы обороны могут выйти из Торецка: как спасти ситуацию

Украине остро не хватает боеприпасов и вооружения, западные партнеры должны помогать лучше

сегодня, 16:37
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Ткачик Олеся

Ситуация в боях за Торецк может сложиться так, что украинским силам придется отступать, заявил военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио NV. Он отметил, что уличные бои в городе могут затянуться, поскольку каждый дом используется как своеобразная крепость. Гетьман охарактеризовал Торецк как "серую зону", где украинские военные преимущественно ведут контрудары, пытаясь вернуть утраченные огневые позиции.

Силы обороны могут выйти из Торецка: как спасти ситуацию

Торецк

Эксперт подчеркнул, что результат боев зависит от того, смогут ли ВСУ добавить необходимые резервы, хватит ли снарядов и ресурсов для продолжения боевых действий, а также сколько сил сможет сосредоточить враг на этом направлении.

Хотя Гетьман не давал прогнозов развития событий, он выразил надежду, что украинским военным удастся удержать позиции. Однако он признал, что в случае значительного преимущества врага ВСУ могут вынуждено отступить.

"Но, если враг будет существенно преобладать, ВСУ придется с Торецкого направления тоже отходить. Надо смотреть правде в глаза. Пока что враг очень сильно давит и значительно преобладает в силах и средствах. Как сдерживать нашим войскам? Снова поднимаем вопрос о мобилизации и конечно об оружии, которое должны передавать партнеры, его должно быть больше, чтобы не было один до 10 в количестве артиллерийских выстрелов. Это — недопустимо", — сказал эксперт.

Отдельно Гетьман обратил внимание на значение превосходства в воздухе в контексте боев за Торецк. Он подчеркнул, что современная тактика предполагает сначала достижение господства в небе, а затем нанесение ударов по базам и скоплениям вражеских войск. Однако из-за ограниченного количества полученных Украиной самолетов говорить о преимуществах в воздухе пока невозможно. Он отметил, что дискуссии о ключевой роли авиации на поле боя в последнее время несколько затихли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ и оккупанты готовятся к наиболее масштабной битве с начала войны.




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Источник: https://www.youtube.com/live/sTu51E0yX_8
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