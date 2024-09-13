Силы обороны могут выйти из Курской области: что произошло

Операция ВСУ в Курской области была направлена на отвлечение российских войск, отметил в эфире "Эспрессо" ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

Бои в Курской области

По его словам, операция, которую украинское военно-политическое руководство называет "рейдом", предполагает проникновение подразделений на территорию противника с последующим возвращением на свои позиции без задержки на месте.

"То есть начали использовать слово „рейд“. Рейд означает, что военные подразделения заходят на территорию и затем покидают город. Рейд – это движение туда-сюда без задержания", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что с северного направления река Сейм является естественным препятствием, где были взорваны мосты, что затрудняет поставки тяжелой техники для российских войск.

По мнению Гетьмана, эта операция была продумана с целью вынудить российские силы перебросить больше ресурсов на Курщину. Он отметил, что все составляющие этой операции можно считать успешными и отметил, что Украина не планирует "упираться рогом" в случае, если россияне сосредоточят там значительное количество личного состава и техники. В таких условиях украинские войска могут отойти обратно на свои территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории до 1 октября.



