Российские войска активно пытаются захватить город Часов Яр в Донецкой области, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на показания украинских военных.

Часов Яр

В частности, Ростислав Касьяненко, кадровый военный из 21-го отдельного мотопехотного батальона, отметил, что в течение последних шести месяцев его рота вместе с другими подразделениями ВСУ сдерживала продвижение российских войск в буферную зону, защищающую город. По его словам, оккупанты прилагают все усилия для продвижения на Донетчине.

Российские войска уже совершили прорыв сразу на двух направлениях, что может привести к захвату Часового Яра, если их не остановить, говорится в статье The Wall Street Journal. Касьяненко отмечает, что россияне несут большие потери, пытаясь захватить город, но и украинские защитники несут значительные потери на поле боя.

"Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может упасть за считанные дни", — сказал военный.

Он добавил, что во время обороны погибли 30 бойцов из его роты и около 70 солдат из других подразделений. Из-за нехватки оружия украинские солдаты вынуждены использовать трофейное русское оружие.

Касьяненко рассказал, что российские войска пересекают канал с помощью тросов, а затем небольшими группами проникают в буферную зону. Во время одного из наступлений группа из 10 оккупантов смогла пересечь канал, однако украинские пехотинцы ликвидировали восьмерых из них, еще двое получили серьезные ранения.

Ситуация на передовой усугубляется тем, что российские войска закрепились в буферной зоне, что позволяет им усиливать свои позиции новыми подразделениями. По словам Касьяненко, российские войска используют ударные беспилотники для атак на украинские пункты поставки и подкрепления к Часовому Яру.

Украинским защитникам приходится находиться на позициях изменениями по 5-7 дней, используя подвалы разрушенных построек в качестве укрытия. Особую угрозу, по словам Касьяненко, наносят планерные бомбы, которые российские войска запускают с большого расстояния.

Кроме того, россияне часто используют дорогостоящую технику для атак, применяя ее до пяти раз в день, подобно методам, которые они использовали во время боев за Бахмут.

Касьяненко также сообщил, что многие российские военные, наступающие на Часов Яр, – это бывшие заключенные, завербованные с обещаниями освобождения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие территории россияне хотят захватить до начала выборов в США.



