Силы обороны медленно отступают: где россияне собрали все средства для прорыва

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Ткачик Олеся
На Покровском направлении российские захватчики собрали самую крупную группировку, говорит военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, речь идет о 70 тысячах личного состава и половина из них чистые штурмовики, хотя часто – одноразовые.
Бои в Донецкой области
Сазонов говорит, что оккупанты работают малыми группами, пытаясь просачиваться в Селидово и закрепляться там. По его словам, именно на Покровском направлении сосредоточено основное внимание авиации для ударов по нашим позициям. Но прифронтовые города типа Константиновки и Дружковки получают свою долю "внимания" в виде КАБов
По его словам, резервы у врага не безграничные и это видно уже сейчас по попыткам окружать Селидово, там сил явно не хватает. То есть, говорит военный, нужно либо перегруппировать силы по месту, сняв с направлений рядом еще штурмовиков или заводить новые резервы.
Потому, считает он, "взятие Покровска" под очень большим вопросом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета.
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