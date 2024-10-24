Силы обороны медленно отступают: где россияне собрали все средства для прорыва

На Покровском направлении российские захватчики собрали самую крупную группировку, говорит военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, речь идет о 70 тысячах личного состава и половина из них чистые штурмовики, хотя часто – одноразовые.

Бои в Донецкой области

Сазонов говорит, что оккупанты работают малыми группами, пытаясь просачиваться в Селидово и закрепляться там. По его словам, именно на Покровском направлении сосредоточено основное внимание авиации для ударов по нашим позициям. Но прифронтовые города типа Константиновки и Дружковки получают свою долю "внимания" в виде КАБов

"По основным направлениям наши отступают. Не бегут с позиций. Не проваливают фронт. Медленно отступают при этом очень конкретно "минусуя" личный состав и технику противника. На мой сержантский взгляд – сейчас это единственная реальная и самая эффективная тактика. Не существует позиций, которые можно удержать в любой ситуации. "Стоять до последнего" — очень плохой вариант", — считает военный.

По его словам, резервы у врага не безграничные и это видно уже сейчас по попыткам окружать Селидово, там сил явно не хватает. То есть, говорит военный, нужно либо перегруппировать силы по месту, сняв с направлений рядом еще штурмовиков или заводить новые резервы.

"Проблема противника в том, что все эти силы должны были штурмовать Покровск и Мирноград. Передовая группа должна была расчистить дорогу основным силам. Как по учебнику. Но застряли на штурмах Селидово и Кураховки, потом пришлось вводить все новые резервы, большие потери и "Битва за Покровск" превратилась в "Битву за Селидово", — говорит Сазонов.

Потому, считает он, "взятие Покровска" под очень большим вопросом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета.



