Сильный пожар после прилетов и повторные взрывы: что происходит в Запорожье (ВИДЕО)

В Запорожье на месте ударов российских авиабомб 8 января возник пожар, поврежден транспорт. Оккупанты бомбили город в несколько волн. До шести выросло количество раненых из-за атаки россиян, удары продолжаются. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и Воздушные Силы ВСУ.

В Запорожье пожар на месте российских прилетов 8 января. Фото: Иван Федоров / Telegram

Тревога в Запорожье после первого удара пока не прекращалась. Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске новых КАБов в 15:59 и в 16:07.





Федоров в 16:15 заявил о повторных взрывах в Запорожье. Об их последствиях он пока не сообщал, но выложил фото с места первого прилета.

Как писал портал "Комментарии", днем 8 января российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, запустив КАБы. На момент публикации новости власти Запорожья не уточнили масштаб разрушений вследствие удара по инфраструктуре. К 16:00 в ОВА появилась предварительная информация о пострадавших. Федоров написал, что один человек погиб и еще трое – ранены в результате вражеского удара по Запорожью.

Портал "Комментарии" 3 января сообщал, что после атак дронами и удара баллистикой по Чернигову войска РФ обстреляли авиационными ракетами Запорожскую и Днепропетровскую области. В Днепре и в Запорожье слышали взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позднее сообщил, что все три ракеты оккупантов были уничтожены над регионом, из-за падения обломков в Синельниковском районе (этот взрыв могли слышать и в Запорожье) пострадал человек.