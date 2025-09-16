Сильные взрывы и зарево: в Генштабе раскрыли детали о новых прилетах в России

В ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Фото: из открытых источников

"В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов — всего более 20 видов нефтепродуктов.

В 2023 году объем переработки завода составил 4,8 млн тонн. Сообщается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

Как отметили в Генштабе, украинские защитники последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с понедельника на вторник, 16 сентября, российские города Саратов и Энгельс подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов, сопровождавшихся взрывами. В результате ударов дронов была повреждена промышленная инфраструктура, повлекшая возгорание, сообщил Петр Андрющенко, руководитель "Центра изучения оккупации", в своем Telegram-канале. По его словам, атака на Саратов продолжалась примерно с 3:00 до 5:00 утра.

В связи с ситуацией в аэропорту "Гагарин" был введен план безопасности под названием "Ковёр".



