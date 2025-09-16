В РФ ночью было несладко: стало известно о мощном ударе ВСУ по важным объектам

В ночь с понедельника на вторник, 16 сентября, российские города Саратов и Энгельс подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов, сопровождавшихся взрывами. В результате ударов дронов была повреждена промышленная инфраструктура, повлекшая возгорание, сообщил Петр Андрющенко, руководитель "Центра изучения оккупации", в своем Telegram-канале. По его словам, атака на Саратов продолжалась примерно с 3:00 до 5:00 утра.

Фото: из открытых источников

В связи с ситуацией в аэропорту "Гагарин" был введен план безопасности под названием "Ковёр".

"Над городом было несколько взрывов, есть результаты на земле в нескольких локациях. По данным о пожарах, поражена промышленная инфраструктура. Официальные представители Саратова пока не дают комментариев. Ждем их реакции, чтобы увидеть, чем они все сбили", — отметил Андрющенко.

Кроме того, местные жители из-за российских соцсетей сообщали о пожаре травы за пределами городов. Это подтверждает, что огонь возник не только на объектах, но и в окружающей зоне.

По данным Росавиации, утром ограничения в аэропорту Саратова были упразднены, и работа возобновлена.

Напомним, что несколькими днями ранее, в субботу 13 сентября, украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Уфе в Башкортостане. В результате этой атаки на Ново-Уфимском НПЗ возник масштабный пожар.

В то же время Силы беспилотных систем Украины в сотрудничестве с другими подразделениями обороны продолжают целенаправленно наносить удары по нефтепромышленным объектам противника. В течение последнего месяца по территории России было атаковано около тридцати нефтеперерабатывающих заводов и других важных объектов энергетической инфраструктуры, некоторые из них получили повторные удары.

