Российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, в то время как у украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ использует дроны на оптоволокне. Фото из открытых источников

"Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", – рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, россияне получают дроны на оптоволокне на регулярной основе.

"Мы в этом существенно отстаем, потому что для наших подразделений дроны на оптоволокне – это что-то недостижимое, кроме как для самых результативных подразделений, которые сами закупают или собирают. Нужно догонять утраченное и развивать эту тему, потому что у нас не то, что государство их не снабжает, но нет даже адекватных образцов по нормальной цене. Обычно пытаются дорого продать относительный хлам", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против российского нефтяного экспорта. Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.