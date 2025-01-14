Сильно впереди: в чем армия РФ опережает ВСУ

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Марьян Ощановский
Российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, в то время как у украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ использует дроны на оптоволокне. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, россияне получают дроны на оптоволокне на регулярной основе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против российского нефтяного экспорта. Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.
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