Сила Путина укрепилась: какую угрозу может принести поражение Украины миру

Когда Соединенные Штаты откажутся оказать поддержку Украине в начавшейся РФ войне, то она может получить поражение, и это обстоятельство будет иметь глобальное следствие, демонстрируя, что демократиям не хватило выносливости, чтобы предотвратить экспансионистскую автократию.

В Украине продолжается война (фото из открытых источников)

Об этом написал обозреватель Bloomberg , заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брэндс.

"Если США и их союзники смогут найти в себе силу духа и готовность довести Украину до приемлемого результата – такого, который сделает ее экономически жизнеспособной и обороноспособной в военном отношении – конфликт может носить в основном конструктивный характер. Если они не смогут этого сделать, война, когда-то казавшееся спасением находится под угрозой глобального порядка, может просто ускорить его эрозию", — отмечает ученый.

Обозреватель констатирует, что по состоянию на начало 2024 года силы у хозяина Кремля укрепились, а перспектива Украины неопределенна, и война, как итог, может обернуться поражением для представителей демократического мира.

"Западные санкции больше не выглядят как чудо-оружие. Российская экономика сократилась лишь на 2,2% в 2022 году и возобновила рост в 2023 году. Российская торговля была перенаправлена в Азию; финансовые, технологические и торговые отношения с Китаем процветают. Государства такие как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, помогают Москве смягчить свою экономическую изоляцию. Конечно, цена конфликта усилила экономический дисбаланс в России. Но в ближайшем будущем нет никакой перспективы развала экономики или военной машины, которую она поддерживает", – продолжил автор.

Как утверждает Брендс, РФ может выйти из военного вторжения "гипермобилизованным, гиперлиберальным ревизионистским государством, имея большой резерв готовых военных кадров и глубокое чувство обиды на Запад": "Это рецепт проблем на восточном фронте НАТО, а также увеличение глобальных требований к американскому военному могуществу" .

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