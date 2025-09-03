Сигнал, что враг еще ближе: что прекратило работать в прифронтовой Константиновке

В Константиновке Донецкой области прекратила работу последняя больница из-за ежедневных российских атак и нехватки врачей. Госпитализацию здесь прекратили еще 25 августа, а последнего пациента выписали 28 августа. Об этом сообщила директор Константиновской многопрофильной городской больницы интенсивного лечения Елена Руденко.

Константиновка. Фото: из открытых источников

Директор отметила, больница не может больше работать, потому что опасность для пациентов и персонала выросла в разы. В городе сложились такие условия, что невозможно уже оказывать помощь. Это очень опасно и для пациентов, и для врачей. К тому же много медиков приняли решение выехать и медпресонал уже не может оказывать помощь.

"У нас уже выехали все анестезиологи, у нас нет травматологов, у нас хирурги выехали, поэтому оказывать помощь мы уже не можем", – отметила Елена Руденко.

Заведующий хирургическим отделением Юрий Мишастый рассказал, что с весны российские войска начали прицельно обстреливать больницу. Дроны попадали в крышу и повредили перекрытия, взрывами выбило окна и рамы. Мышастый был одним из трех хирургов, работавших в последние дни. Он эвакуировался из Константиновки 31 августа.

До полномасштабного вторжения больница оказывала помощь более 100 тысячам человек, а после – принимала пациентов из Бахмута, Торецка и Часового Яра.

В медучреждении сейчас нет электричества и водоснабжения: российские удары уничтожили генераторы и повредили коммуникации. Также отсутствует интернет и связь.

По словам директора, до полномасштабного вторжения в больнице работали 750 сотрудников. Здесь действовали терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделения, роддом, гинекология и ЛОР-отделение. А уже в начале августа в больнице оставались 15 врачей.

Руденко отметила, что ее больница – последняя, которая работала в городе. Ранее закрылись областная, инфекционная и психиатрическая больницы, а 12 августа перестала работать и "скорая помощь".

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ захватила лишь руины и поля: с чем просчитался Путин во время летнего наступления.



