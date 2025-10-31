Россия в последние месяцы атаковала Украину крылатой ракетой, секретная разработка которой побудила Дональда Трампа отказаться от пакта о контроле над ядерными вооружениями с Москвой во время его первого срока в должности президента США, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

Сибига: Россия применила ракету в Украине, что побудило Трампа выйти из ядерного договора

Комментарии Андрея Сибиги является первым подтверждением того, что Россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях – в Украине или в другом месте.

Россия с августа 23 раза запускала эту ракету по Украине, сообщил Reuters второй высокопоставленный украинский чиновник. Украина также зафиксировала два запуска 9M729 Россией в 2022 году, сообщил источник.

Министерство обороны России не сразу ответило на письменный запрос о комментарии.

Отмечается, что через ракету 9M729 Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году. Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может пролететь далеко за пределы 500 км, хотя Россия это отрицала.

Согласно веб-сайту Missile Threat, созданному в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, ракета, которая может нести ядерную или обычную боеголовку, имеет дальность полета 2500 км.

Военный источник сообщил, что 9М729, запущенный Россией 5 октября, пролетел более 1200 км к месту падения в Украине.

"Использование Россией запрещенных ракет средней дальности 9M729 против Украины в течение последних месяцев демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатические усилия президента Трампа, направленных на прекращение войны России против Украины", – говорится в письменных замечаниях Сибиги.

Он заявил Reuters, что Киев поддерживает мирные предложения Трампа и что на Россию следует оказывать максимальное давление, чтобы она достигла мира, заявив, что усиление дальнобойной огневой мощи Украины поможет убедить Москву прекратить войну в Украине.

Украина призвала Вашингтон предоставить ей дальнобойные ракеты "Томагавк", которые не были запрещены согласно Договору о ликвидации ядерных ракет средней дальности (РСМД), поскольку в то время они запускались только с моря. Россия утверждает, что это приведет к опасной эскалации.

Западные военные аналитики заявили, что использование ракеты 9M729 расширяет арсенал дальнобойного оружия России для ударов по Украине и отвечает схеме, по которой Москва посылает угрожающие сигналы Европе, пока Трамп стремится к мирному урегулированию.

"Я думаю, что Путин пытается усилить давление в рамках переговоров по Украине", — сказал Уильям Альберк, старший научный сотрудник аналитического центра Тихоокеанского форума, добавив, что 9 M 729 была разработана для поражения целей в Европе.

На прошлой неделе Россия испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем, а в среду заявила об испытаниях ядерной торпеды "Посейдон".

Белый дом не ответил на конкретные вопросы по использованию Россией ракет 9M729. В четверг Трамп приказал американским военным возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на "программы испытаний других стран".

После того, как США вышли из договора о ликвидации ракет средней дальности (РСМД), запрещавшего ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 км, Россия объявила мораторий на развертывание ракет средней дальности. Запад заявил, что Россия уже развернула некоторые ракеты 9М729.

4 августа, незадолго до использования ракет в Украине, Россия заявила, что не будет больше ограничивать места развертывания ракет дальности РСМД, которые могут нести ядерные боеголовки.

"Если будет доказано, что Россия использует в Украине ракеты среднего радиуса действия РСМД, которые легко могут быть ядерными, то это вопрос европейской безопасности, а не только Украины", – сказал Джон Форман, бывший британский атташе по обороне в Москве и Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия запустила ракету "Ярс" по полигону у границы с США.