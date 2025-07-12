Сибига назвал три этапа завершения войны в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Он акцентировал внимание на роли США и существенном усилении санкций против Москвы. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр заявил, безопасность Украины тесно связана с трансатлантической безопасностью.

Топ-дипломат напомнил, что прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. И сейчас ключевая задача – найти дипломатическое решение для установления длительного мира.

По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных составляющих: активной роли и лидерства США, усиление давления на Россию через санкции и изоляцию, а также укрепление оборонных возможностей Украины.

"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", — заявил глава МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", – говорится в публикации.

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