Швейцария согласилась продать Германии 25 танков Leopard: ждать ли их теперь в Украине

Швейцария дала свое согласие на продажу Германии 25 танков Leopard 2 A4. Но при условии, что техника не попадет в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает правительство Швейцарии.

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии одобрил экспорт 25 танков Leopard 2 A4 для немецкого оборонного завода Rheinmetall Landsysteme GmbH.

В правительстве Швейцарии отмечают, что танки будут проданы при условии, что техника останется на территории Германии, стран НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственные потребности.

Отмечается, что в феврале 2023 года министр экономики Германии Роберт Хабек и министр обороны Германии Борис Писториус попросили Швейцарию перепродать запчасти списанных 87 танков Leopard 2 A4 изготовителю Rheinmetall. Немцы уверяли, что танки в Украину не попадут.

"Экспорт танков за границу подлежит лицензированию в соответствии с положениями Закона о военном имуществе. Экспорт этих танков в Германию соответствует критериям получения разрешения. Решающее значение имеет тот факт, что Германия предоставила заверение, что танки останутся в Германии, в НАТО или ее партнерах по ЕС", — говорится в сообщении.

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