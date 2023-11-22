Швейцария согласилась продать Германии 25 танков Leopard: ждать ли их теперь в Украине

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Кравцев Сергей
Швейцария дала свое согласие на продажу Германии 25 танков Leopard 2 A4. Но при условии, что техника не попадет в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает правительство Швейцарии.
Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии одобрил экспорт 25 танков Leopard 2 A4 для немецкого оборонного завода Rheinmetall Landsysteme GmbH.
В правительстве Швейцарии отмечают, что танки будут проданы при условии, что техника останется на территории Германии, стран НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственные потребности.
Отмечается, что в феврале 2023 года министр экономики Германии Роберт Хабек и министр обороны Германии Борис Писториус попросили Швейцарию перепродать запчасти списанных 87 танков Leopard 2 A4 изготовителю Rheinmetall. Немцы уверяли, что танки в Украину не попадут.
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