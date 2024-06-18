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Швейцария хочет организовать переговоры с РФ до выборов в США: почему это плохая идея

Швейцария хочет поскорее привлечь Россию к переговорам, однако, как считает политолог Владимир Фесенко, спешить в этом вопросе не надо

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Инаугурационный саммит мира в Швейцарии стал для Украины важным плацдармом в борьбе за контроль над дальнейшим развитием мирного процесса, подчеркнул политолог Владимир Фесенко и добавил, что на самом деле эта борьба только начинается.

Швейцария хочет организовать переговоры с РФ до выборов в США: почему это плохая идея

Саммит мира

По его мнению, следующим этапом этой борьбы станет обсуждение того, где и как будут проходить следующие этапы переговоров, кто будет их организатором, на каких условиях будет привлекаться к переговорному процессу террористическая Россия.

Фесенко считает, что Россия и Китай постараются перехватить инициативу в дальнейшем развитии переговорного процесса. Впрочем, добавляет эксперт, это не значит, что в ближайшее время нужно проводить новый саммит мира.

"Идея президентки Швейцарии по поводу проведения следующего саммита мира до выборов в США мне кажется неудачной. В этот срок не удастся добиться никаких весомых результатов. Осенью руководство США будет не до саммита мира, Байден и его команда будут сосредоточены на собственной избирательной кампании. К этому времени вряд ли существенно изменится военная ситуация в Украине и международная ситуация вокруг войны между Россией и Украиной",
– считает политолог.

Именно поэтому, по его мнению, не стоит проводить саммит по поводу информационного повода и желания Швейцарии как можно быстрее привлечь к переговорам Россию. Поэтому Украине стоит сосредоточиться на определении стратегии и тактики следующего мирного процесса.

Чтобы Россия согласилась на реалистический мирный процесс и переговоры, в которых нужно будет учитывать интересы и позиции Украины, Россию нужно принудить к переговорам, в первую очередь остановив агрессора на фронтах в Украине, максимально увеличив цену войны для агрессора и военным способом и путем санкционного экономического. давления на Россию, считает политолог.

По его словам, дипломатический фронт будет иметь дополнительное значение, он должен финализировать усилия военного и санкционного давления на Россию. Когда для Украины будет возможность вести переговоры с позиций силы, тогда стоит проводить следующий саммит, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главных достижениях Саммита мира в Швейцарии.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0mjLNpsxa4vg4kYCJfhvgdpSH795bfC1UWnwaYtVPsZCFAxianpk3BAdw9SsQ73wUl
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