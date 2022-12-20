Шуляк прокомментировала инцидент с раненым воином и принесла извинения

Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк прокомментировала инцидент с воином в больнице и принесла ему свои извинения. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

Елена Шуляк (фото из открытых источников)

“Триста дней обороны. Главное чувство – безграничная благодарность. Благодарность нашим украинским воинам. Каждый день каждое дело направлено на одно — как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и есть цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте. Именно для этого реальные дела нашей партии: непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии”, — подчеркнула Шуляк.

Народный депутат подчеркнула, что никогда не хотела и не стремилась любым способом оскорбить ни одного из защитников Украины.

Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там — видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято — извиняюсь.

Я, как и все мы, в вечном долгу перед военными и волонтерами, стоящими на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни. Триста дней. Держимся. Итого”, — завершила глава “Слуги народа”.

Напомним, ранее в сети развернулась дискуссия по поводу законопроекта №5655, недавно принятого Верховной Радой. Чтобы лично объяснить детали этого документа и внедряемой им градостроительной реформы, Елена Шуляк пришла в больницу к раненному воину, который публично критиковал инициативу. Однако этот визит вызвал дальнейшие дискуссии в украинском информпространстве.

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