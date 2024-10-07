Штурмы с утра до ночи: россияне пытаются оцепить еще один город

Российские войска усиливают свои усилия по окружению города Селидово в Покровском районе Донецкой области, о чем сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, противник активно штурмует позиции украинских военных к северу от города и в районе Мариновки.

Город Селидово (фото из открытых источников)

Алекс отметил, что российские силы совершают атаки исключительно пехотой без использования техники. Несмотря на это, некоторые атаки врага имеют минимальные успехи, что позволяет постепенно продвигаться вперед.

"Штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники, к сожалению, имеют некоторые успехи, что позволяет постепенно продвигаться. Ситуацию по карте можете оценить сами, с днями лучше не становится", — написал лейтенант.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что где находится приоритетное направление наступления РФ . Российские войска сосредоточили свои усилия на Покровском направлении, которое является приоритетным для их наступления. Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью для "Эспрессо". По его словам, оккупанты пытаются добиться не только военных результатов, но и оказывают давление в информационном пространстве.

Однако следует отметить, что на этом направлении также воюют и недавно мобилизованные военные из РФ. Несмотря на это, снижение интенсивности атак не наблюдается. Российские военные бросают на фронт все, что имеют, даже не всегда давая возможность новобранцам достаточно подготовиться или адаптироваться к условиям войны.

Кроме того, Тимочко отметил, что российские войска сосредотачивают усилия на достижении успехов в районе Курахового и Кураховского водохранилища, поскольку на направлении Селидового не смогли достичь быстрых результатов.

