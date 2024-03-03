"Штурмы продолжаются 24/7": военный рассказал, что россияне нацелились на стратегический город

Военные Сил обороны Украины на Бахмутском направлении осуществляют меры, чтобы отразить атаки захватчика, нацеленные на город Часов Яр. Об этом журналистам телеканала " Эспрессо " рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич.

Россияне штурмуют Часов Яр (фото из открытых источников)

Он проинформировал, что военные 92 отдельной штурмовой бригады вместе с другими частями Сил обороны осуществляют оборонные операции к югу от Бахмута и вблизи города Часов Яр.

"Ситуация продолжает быть напряженной, поскольку враг определил Часов Яр как одну из приоритетных целей. Оккупанты продолжают штурмовать наши позиции 24/7. Впрочем, сегодня Силы обороны делают все возможное, чтобы Часов Яр был защищен и не оккупирован", — сказал Маляревич.

Военнослужащий добавил, что сейчас важна прочная оборона каждой отдельной позиции, потому что это способствует эффективной обороне по всей линии фронта.

"Ситуация очень динамичная и все может меняться очень быстро. Это война. Силы обороны могут потерять отдельные позиции, затем происходит их возвращение. Следует отметить, что каждая позиция это линия обороны и личный состав. Важно держать оборону на каждой позиции для того, чтобы удачно. обороняться по всей линии фронта", — резюмировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили ситуацию на Авдеевском направлении . После захвата Авдеевки российские войска начали активнее наступать на ближайшие населенные пункты, и некоторые из них смогли оккупировать. Одними из ближайших сел и городов к россиянам на Авдеевском направлении стали Бердичи, Орловка, Тоненька. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой объяснил, близки ли россияне к их захвату.