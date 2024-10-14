Штурм россиян на Харьковщине провалился (ВИДЕО)

На Харьковском направлении противник предпринял очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов "Спартана" российский штурм не удался. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".

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Аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами с БПЛА.

В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП и взвод пехоты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Разведчики уничтожили вражеский самолет Ту-134 (ВИДЕО)

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины утром 14 октября, передает портал "Комментарии ".

Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны россии. "ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – отметили в разведке.

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1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.