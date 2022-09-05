Шойгу в четвертый раз за месяц объявил о захвате Песков на Донбассе: подробности

Руководитель российского оборонного Министерства Сергей Шойгу, который может остаться без высокой должности по причине буксования российской армии во время спецоперации в нашей стране, снова похвастался успешным "взятием" поселка Пески на Донбассе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Об этом сообщают представители Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале.



Российский министр объявил о "захвате" поселка Пески 2 сентября, но до него о фейковых успехах российских захватчиков говорило как минимум, трое российских военных чиновников.



В частности, еще 4 августа о "захвате" Песков сообщил представитель батальона 11-го полка так называемой "ДНР". Второй раз об ожидаемых "успехах" в украинских Песках объявило должностное лицо российского оборонного Министерства Игорь Конашенков.



Еще, уже традиционно аплодировал фейковым "успехам" захватчиков глава Чечни Рамзан Кадыров. К тому же, 21 августа он сделал заявление о том, что на Донбассе захвачен этот поселок.



При этом, российский министр обороны, отчитываясь об очередной победе, любым способом хочет сохранить за собой высокий министерский пост.



"Восхваление такой "выдающейся" победой на седьмой месяц полномасштабной войны свидетельствует лишь о том, что Шойгу боится потерять должность и цепляется за нее из последних сил", — комментируют фейки россиян представители Центра стратегических коммуникаций.



Важно, что этот населенный пункт в Донецкой области сейчас контролируется украинскими военными, но на территории поселка продолжается тяжелое противостояние с врагом.



Как сообщают представители украинского Генштаба, наши защитники мужественно противостоят врагу, защищая свои территории и не позволяют захватчикам продвинуться вперед.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Спецоперация бойцов ГУР в Запорожской области: в воздух взлетела база ФСБ



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