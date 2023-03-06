Шойгу требует взять Угледар любой ценой, - Генштаб

В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Шойгу вимагає взяти Вугледар за будь-яку ціну

"В феврале текущего года путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад о якобы "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой, — говорится в сообщении. — По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки".

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В целом, за прошедшие сутки противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по Украине. Совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов высоковероятна по всей территории Украины.

Сегодня же стало известно о визите в Киев сторонников мирных переговоров с Путиным, а также о текущей ситуации в Бахмуте – значительная часть города под контролем Украины.

"Украинские войска держат большую часть города, включая центр, — написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук. — Хотя некоторые наши подразделения из города вывели, но это скорее вопрос ротации, а не общий приказ на выход. Здесь все еще продолжает вести боевые действия значительное количество наших войск. Есть и люди и техника. Враг захватил восточную часть города до реки Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет за остающийся путь снабжения. Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, и поэтому украинское командование уверено, что еще есть возможность некоторое время удерживать пути отхода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам" .

