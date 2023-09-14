Шойгу спросили, победит ли Россия: неожиданную реакцию министра начали удалять российские ресурсы

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил космодром "Восточный" на Дальнем Востоке России, где встречались Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский пропагандист спросил у министра, победит ли Россия в войне, однако реакция Шойгу была неожиданна. Видео с Шойгу начали удалять государственные каналы и ресурсы России.



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Журналист государственного телевидения "Россия 1" спросил министра обороны РФ Сергея Шойгу, "победим ли мы", имея в виду вторжение в Украину. Российский министр развел руками, что пользователи в интернете восприняли как жест безысходности и разочарования. А вырезанный фрагмент разговора сразу завирусился в сети.

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Просмотреть неожиданную реакцию Шойгу на вопрос о победе России в войне можно просмотреть ниже:

Впоследствии Шойгу все же ответил, что "у нас нет другого выхода". Однако после популярности в сети государственные СМИ РФ начали массово удалять видео из интервью с Шойгу на космодроме "Восточный", в частности, это касается и телеканала "Россия 1".

Напомним, что 12 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на станцию в Уссурийске на Дальнем Востоке России, где встретился с Путиным. Западные аналитики предполагают, что разговоры Путина с Ким Ченом прежде всего касались поставок северокорейского оружия российской армии, атакующей Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему Ким Чен Ын приехал в Россию.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел РФ Сергее Лаврове, который заявил, что Россию обманули , поэтому Москва изменила свою позицию.