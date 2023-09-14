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Шойгу спросили, победит ли Россия: неожиданную реакцию министра начали удалять российские ресурсы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу неожиданно отреагировал на вопрос, победит ли Россия в войне в Украине.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил космодром "Восточный" на Дальнем Востоке России, где встречались Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский пропагандист спросил у министра, победит ли Россия в войне, однако реакция Шойгу была неожиданна. Видео с Шойгу начали удалять государственные каналы и ресурсы России.

Шойгу спросили, победит ли Россия: неожиданную реакцию министра начали удалять российские ресурсы

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Журналист государственного телевидения "Россия 1" спросил министра обороны РФ Сергея Шойгу, "победим ли мы", имея в виду вторжение в Украину. Российский министр развел руками, что пользователи в интернете восприняли как жест безысходности и разочарования. А вырезанный фрагмент разговора сразу завирусился в сети.


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Просмотреть неожиданную реакцию Шойгу на вопрос о победе России в войне можно просмотреть ниже:

Впоследствии Шойгу все же ответил, что "у нас нет другого выхода". Однако после популярности в сети государственные СМИ РФ начали массово удалять видео из интервью с Шойгу на космодроме "Восточный", в частности, это касается и телеканала "Россия 1".

Напомним, что 12 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на станцию в Уссурийске на Дальнем Востоке России, где встретился с Путиным. Западные аналитики предполагают, что разговоры Путина с Ким Ченом прежде всего касались поставок северокорейского оружия российской армии, атакующей Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему Ким Чен Ын приехал в Россию.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел РФ Сергее Лаврове, который заявил, что Россию обманули , поэтому Москва изменила свою позицию.



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Источник: https://twitter.com/VideosIrish/status/1700876421126623285
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