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Шойгу рассказал, сколько резервных полков в РФ набрали для войны с Украиной

Шойгу похвастался формированием девяти резервных полков для "СВО"

сегодня, 15:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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В РФ сформировали 9 резервных полков для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, сообщает Минобороны РФ.

Шойгу рассказал, сколько резервных полков в РФ набрали для войны с Украиной

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день (Ред. – 5 октября 2023 года) у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", – отметил Сергей Шойгу.


Он также похвастался, что якобы задание Путина выполнено и российская армия укрепилась за счет добровольцы, пополнение которых составило – 38 тысяч. 

По словам министра, в российскую армию продолжают идти люди, которые мотивированы и готовы к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз.

Минобороны оккупантов сообщает, что Шойгу проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа.

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Источник: https://t.me/mod_russia/31155
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