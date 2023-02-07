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Шойгу нарисовал нереальные потери ВСУ за январь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что россияне смогли якобы уничтожить за первый месяц 2023 более 300 украинских танков.

сегодня, 13:51 comments1020
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Автор:

Slava Kot

Российский министр обороны Сергей Шойгу во время своего выступления рассказал о потерях Украины за январь. Россияне насчитали, что ВСУ за один месяц потеряли более 300 танков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УНИАН.

Шойгу нарисовал нереальные потери ВСУ за январь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото с открытых источников

Россияне в очередной раз придумывают цифры для своего населения. Министр обороны РФ Шойгу сообщил, что Украина несет значительные потери и добавил, что Россия якобы смогла уничтожить более 200 беспилотников и почти 350 танков.


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"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник терпит значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов", — сообщил Шойгу и добавил, что был уничтожен еще 34 танк.

Также российский военный в своем выступлении указал еще несколько пропагандистских тезисов, что ВСУ совершает международные преступления в Украине, однако Шойгу не рассказал о российских преступлениях. Кроме того, Министр обороны также не указал количество потерь со стороны России.

Согласно статистике Генштаба Украины, в январе россияне потеряли около 30 танков и 5510 единиц личного состава. А с начала войны украинские бойцы смогли уничтожить более 3245 (за последние сутки сразу 14), а также 133190 российских военных (за последние сутки 1030).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные ликвидировали элитного российского офицера из 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ Сергея Полякова.

Также "Комментарии" писали о том, что США готовят удар по российскому алюминию.



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Источник: https://www.unian.net/war/shoygu-nafantaziroval-neveroyatnye-poteri-vsu-za-yanvar-12135987.html
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