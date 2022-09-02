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Шоу артиллеристов. Украинские воины собрали гаубцу всего за 1 минуту (ВИДЕО)

Скорость сборки гаубицы M777 украинскими воинами просто поражает.

сегодня, 00:25
Автор:

Slava Kot
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Швидкість складання гаубиці M777 українськими воїнами просто вражає

Шоу артиллеристов. Украинские воины собрали гаубцу всего за 1 минуту (ВИДЕО)

Украинские воины собрали гаубцу за 1 минуту. Фото из открытых источников

Гаубиці M777 є однією з перших західних артилерійських систем, які досягли України і які після кількох місяців боїв все ще відіграють важливу роль у боротьбі з російськими військами. На новому відео з фронту ви побачите, як українська армія досконало опанувала цю зброю.

 Виробник гаубиці M777 BAE Systems заявляє, що підготовка цієї зброї до транспортування займає дві-три хвилини, однак, як бачимо на записі, українські воїни справляються з цим завданням на десятки секунд швидше. Це свідчить про те, наскільки добре вмотивовані українці в ЗСУ та як добре вони оволоділи зброєю, для роботи з якою потрібно вісім осіб.

Чому важливо так швидко підготувати гаубицю до транспортування? Щоб уникнути атаки росіян. Українська армія та російські сили використовують обладнання, яке дозволяє відстежувати місце запуску снарядів з гаубиці, тому швидка зміна дислокаці тут є надзвичайно важливою.

M777 — буксирувана 155-мм гаубиця, перша експлуатація якої відбулася на початку 21 століття під час війни в Афганістан. Ця конструкція значною мірою базується на гаубиці M198. Вона має цифрову систему управління, завдяки якій можна швидко підготувати гаубицю до пострілу і в залежності від використовуваних боєприпасів M777 може вражати цілі на відстані до 40 км. Перші екземпляри цієї зброї були доставлені в Україну в квітні. На сьогодні Україна отримала з Заходу близько 200 одиниць цієї техніки.

Раніше, портал "Коментарі" повідомляв про те, як українці знищили російський танк з відстані понад 10 км. Це може бути найбільша відстань з влучанням у танк з іншого танка.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1565005545773404160
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