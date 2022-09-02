Шоу артиллеристов. Украинские воины собрали гаубцу всего за 1 минуту (ВИДЕО)

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Slava Kot
Швидкість складання гаубиці M777 українськими воїнами просто
вражає
Украинские воины собрали гаубцу за 1 минуту. Фото из открытых источников
Гаубиці M777 є однією з перших західних артилерійських
систем, які досягли України і які після кількох місяців боїв все ще відіграють
важливу роль у боротьбі з російськими військами. На новому відео з фронту ви
побачите, як українська армія досконало опанувала цю зброю.
Чому важливо так швидко підготувати гаубицю до
транспортування? Щоб уникнути атаки росіян. Українська армія та російські сили
використовують обладнання, яке дозволяє відстежувати місце запуску снарядів з
гаубиці, тому швидка зміна дислокаці тут є надзвичайно важливою.
M777 — буксирувана 155-мм гаубиця, перша експлуатація якої
відбулася на початку 21 століття під час війни в Афганістан. Ця конструкція
значною мірою базується на гаубиці M198. Вона має цифрову систему управління,
завдяки якій можна швидко підготувати гаубицю до пострілу і в залежності від використовуваних
боєприпасів M777 може вражати цілі на відстані до 40 км. Перші екземпляри цієї
зброї були доставлені в Україну в квітні. На сьогодні Україна отримала з Заходу
близько 200 одиниць цієї техніки.
Раніше, портал "Коментарі" повідомляв про те, як українці
знищили російський танк з відстані понад 10 км. Це може бути найбільша відстань
з влучанням у танк з іншого танка.
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