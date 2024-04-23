Шольц уговаривает Байдена: какое оружие Берлин просит для Украины

Правительство Германии настаивает на том, чтобы США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Байден и Шольц. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Берлин находится в постоянном контакте со своим трансатлантическим союзником. Попытки Германии убедить США поставить Украине систему Patriot являются частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и ЕС увеличить помощь Украине в области противовоздушной обороны.

Источники издания отмечают, на этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.

СМИ подчеркивает, подталкивание Германии – это своего рода разворот роли канцлера ФРГ Олафа Шольца, чье правительство после вторжения России часто подвергалось осуждению за затягивание с поставками оружия. Немецкий лидер по-прежнему противится отправке Киеву ракет большой дальности Taurus, утверждая, что такие поставки рискуют сделать страну участником войны.

Но Шольц возглавил усилия по отправке большего количества Patriot и других систем ПВО на Украину, поскольку избитая войной страна подвергается все более частым атакам, разрушающим ее энергетическую инфраструктуру и городские центры.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе утвержденная Палатой представителей помощь Украине должна пройти Сенат, а потом и Белый дом. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, должны поступить к ВСУ как можно быстрее, иначе россияне, активизируя наступление, добьются новых успехов на фронте. Тем временем в Германии не исключают, что столь масштабная помощь Украине со стороны США может стать последним таким пакетом из-за океана – и призывают европейцев сделать гораздо больше для нашей страны. О чем говорит общая ситуация с поддержкой Украины со стороны Запада? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



