Шольц рассказал, какой сигнал Европа и США должны отправить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сделать все возможное, чтобы надежды Путина на победу в войне в Украине не осуществились. По словам Шольца, Европа и США должны послать ответный сигнал президенту России.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц в Берлине встретился с французским премьер-министром Габриэлем Атталем. Во время совместной пресс-конференции Шольц призвал США и Европу продолжить поддерживать Украину.

"Я очень выступаю за то, чтобы США и Европа и все страны Европы внесли такой вклад, чтобы надежды российского президента пересидеть, не сбылись. Это очень очевидно: он надеется, что придет время, и мы не захотим продолжать. А сигнал США и Европы в его сторону должен быть такой: это не сработает", — сказал Олаф Шольц.

Габриэль Атталь поддержал Шольца и заявил, что Франция будет поддерживать Украину. Премьер-министр также указал, что сейчас у ЕС есть вопросы относительно объемов помощи и типа вооружений, отправляемых Украине.

9 февраля Шольц выступит в Вашингтоне. Ожидается, что канцлер Германии призовет американских политиков разблокировать пакет помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканцы решили разделить пакет помощи Украине и Израилю и проголосовать за финансовую помощь последним. В Белом доме отрицательно отреагировали на такие действия республиканцев,

Также "Комментарии" писали о реакции спикера Конгресса США Майка Джонсона на изменившийся пакет помощи Украине, который предложил Сенат США. По его словам, республиканцы не поддержат помощь Украине по новому законопроекту, который будет "мертвым" после попадания в Конгресс.