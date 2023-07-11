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Шольц пообещал гарантии безопасности Украине от семи государств

Сегодня в Вильнюсе начался и продолжается саммит стран НАТО

сегодня, 16:27
Автор:
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Константин Куликов
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Страны "Большой семерки" примут в Вильнюсе совместную декларацию по гарантиям в сфере безопасности Украины после наступления мира, сказал журналистам в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщают "Комментарии".

Шольц пообещал гарантии безопасности Украине от семи государств

Олаф Шольц

"Для нас важно, чтобы были обещания безопасности для Украины, которые могут быть эффективными после наступления мира. И для этого мы также пока заключим необходимые договоренности, в плане того, что нужно в мирной ситуации", — сказал он.


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По его словам, "государства G7 составят здесь общую декларацию, в которой это будет выражено и которую потом поддержат отдельные страны в очень конкретных сроках", — сказал он.

Шольц также подтвердил предоставление Украине пакета помощи в 700 миллионов евро.

Ожидается, что в ходе саммита стран НАТО должно быть принято решение о будущем членстве Украины в НАТО или гарантиях безопасности. Уже известно, что страны НАТО готовы предоставить Украине возможность вступления без ПДЧ, но вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в обсуждаемых проектах нет конкретики относительно временных рамок возможного принятия Украины в Альянс.

Кроме того, во время саммита стало известно о готовности Турции и Венгрии одобрить вступление в НАТО Швеции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг произнес послание к Путину, заявив о том, что он допустил "стратегическую ошибку".

Также он осудил российскую ядерную риторику, отметив, что никаких реальных изменений в силах ядерного сдерживания РФ НАТО не наблюдает.

Кремль же язвительно отреагировал на решение Эрдогана поддержать Швецию в НАТО.



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