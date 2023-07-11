Шольц пообещал гарантии безопасности Украине от семи государств

Страны "Большой семерки" примут в Вильнюсе совместную декларацию по гарантиям в сфере безопасности Украины после наступления мира, сказал журналистам в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщают "Комментарии".

Олаф Шольц

"Для нас важно, чтобы были обещания безопасности для Украины, которые могут быть эффективными после наступления мира. И для этого мы также пока заключим необходимые договоренности, в плане того, что нужно в мирной ситуации", — сказал он.

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По его словам, "государства G7 составят здесь общую декларацию, в которой это будет выражено и которую потом поддержат отдельные страны в очень конкретных сроках", — сказал он.

Шольц также подтвердил предоставление Украине пакета помощи в 700 миллионов евро.

Ожидается, что в ходе саммита стран НАТО должно быть принято решение о будущем членстве Украины в НАТО или гарантиях безопасности. Уже известно, что страны НАТО готовы предоставить Украине возможность вступления без ПДЧ, но вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в обсуждаемых проектах нет конкретики относительно временных рамок возможного принятия Украины в Альянс.

Кроме того, во время саммита стало известно о готовности Турции и Венгрии одобрить вступление в НАТО Швеции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг произнес послание к Путину, заявив о том, что он допустил "стратегическую ошибку".

Также он осудил российскую ядерную риторику, отметив, что никаких реальных изменений в силах ядерного сдерживания РФ НАТО не наблюдает.

Кремль же язвительно отреагировал на решение Эрдогана поддержать Швецию в НАТО.