Шольц первым решился сказать неудобную правду: что теперь ожидает Украины

"План победы" разбился о строгую реальность, Европа готова давать деньги для того, чтобы держать Украину на плаву, но воевать за Украину они не собираются, отметил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник.

Олаф Шольц

"Первым, кто осмелился сказать нам правду, стал канцлер ФРГ Шольц. За ним возможно не публично, но последуют другие. США не в состоянии давить на своих европейских союзников, поэтому вопрос пока закрыт", – отметил Мельник.

Впрочем, по его словам, остается открытым вопрос поощрения граждан "коллективного Запада" участвовать в войне против России. Но, говорит Мельник, для этого нужно три вещи, среди которых качественная мобилизация в Украине, профессиональное обучение и адекватная работа военных атташе.

"Убрать квадратноголовых от руководства над иностранцами (ибо не надо думать, что на Запад уже не идет объективное мнение об отдельных паркетных родителях-командирах). Понимаю, что реализация этих четырех пунктов почти невозможна, но перспектив этой идеи больше, чем в Плане победы", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что категорически выступает против приглашения Украины в НАТО прямо сейчас, учитывая войну страны с РФ.

Также "Комментарии" рассказывали , что источники Politico сообщают, что семь стран, включая США, Германию, Венгрию и Словакию, выступают против предоставления Украине официального приглашения в Альянс. При этом среди них также есть такие европейские государства как Словения, Испания и Бельгия, что, вероятно, связано с их внешней политикой, говорят эксперты.



