logo

BTC/USD

67796.52

ETH/USD

2538.00

LTC/USD

71.74

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шольц первым решился сказать неудобную правду: что теперь ожидает Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц первым решился сказать неудобную правду: что теперь ожидает Украины

Шольц первым решился сказать, что ЕС не готов воевать за Украину

сегодня, 10:59 comments1762
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

"План победы" разбился о строгую реальность, Европа готова давать деньги для того, чтобы держать Украину на плаву, но воевать за Украину они не собираются, отметил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник.

Шольц первым решился сказать неудобную правду: что теперь ожидает Украины

Олаф Шольц

"Первым, кто осмелился сказать нам правду, стал канцлер ФРГ Шольц. За ним возможно не публично, но последуют другие. США не в состоянии давить на своих европейских союзников, поэтому вопрос пока закрыт", – отметил Мельник.

Впрочем, по его словам, остается открытым вопрос поощрения граждан "коллективного Запада" участвовать в войне против России. Но, говорит Мельник, для этого нужно три вещи, среди которых качественная мобилизация в Украине, профессиональное обучение и адекватная работа военных атташе.

"Убрать квадратноголовых от руководства над иностранцами (ибо не надо думать, что на Запад уже не идет объективное мнение об отдельных паркетных родителях-командирах). Понимаю, что реализация этих четырех пунктов почти невозможна, но перспектив этой идеи больше, чем в Плане победы", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что категорически выступает против приглашения Украины в НАТО прямо сейчас, учитывая войну страны с РФ.

Также "Комментарии" рассказывали , что источники Politico сообщают, что семь стран, включая США, Германию, Венгрию и Словакию, выступают против предоставления Украине официального приглашения в Альянс. При этом среди них также есть такие европейские государства как Словения, Испания и Бельгия, что, вероятно, связано с их внешней политикой, говорят эксперты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q2YPB3UG64xPgoxa2gFz8tseAZ683zVSyvG7iueyL9Jgh9GfWW9Kxvva8mzYm2vgl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости