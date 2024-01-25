Шольц надеется на победу Трампа на выборах: СМИ узнали причину

У немецкого канцлера Олафа Шольца есть тайные надежды на победу экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время выборов в Америке, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Такое мнение озвучил германский политический эксперт Вернер Патцельт для комментария BILD.

Как он утверждает, чем хуже будет входить в Европу президент Соединенных Штатов, тем больше ему понадобится опытный руководитель Германии. Это обстоятельство гарантирует Шольцу переизбрание осенью 2025 года.

"Во внутренней политике "образ врага" в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ", — говорит эксперт.

Патцельт добавил, что этот немецкий политик может представить себя как спасителя Европы от "врага Трампа" и поэтому возможно будет использовать озвученное противопоставление в процессе подготовки к предстоящей избирательной кампании в Европарламенте.

Как пишет издание, президентство Трампа будет усиливать запрос в Германии на кандидатуру "опытного канцлера", это будет увеличивать шанс Шольца и его партии на сохранение власти после проведения парламентских выборов в 2025 году.

Но бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности и немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предупреждает, что политический курс Трампа пока не определен.

"Я настоятельно рекомендую не впадать в состояние шока до выборов в ноябре, как кролик перед змеей, относительно того, США сократят свою поддержку Украины при президенте Трампе.

Вспомним: не Барак Обама и не Джо Байден были первыми, кто согласил отправить в Украину летальное оружие. Это произошло во время президентства Дональда Трампа", – напоминает Ишингер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, могут ли переговоры с РФ остановить войну в Украине.