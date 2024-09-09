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Шольц хочет заморозить войну в Украине: готова ли к этому плану РФ

Россия не пойдет на соглашение, предусматривающее компромисс, то есть определенные уступки со стороны Кремля

сегодня, 17:24
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Ткачик Олеся

По сути, канцлер Германии Олаф Шольц предлагает вариант заморозки войны, говорит политолог Олеся Яхно. По ее мнению, вероятно, он исходит из того, что в условиях крайних позиций сторон можно говорить о вариантах уменьшения активности – и желательно не за счет страны, на которую совершено нападение, а за счет страны, которая это нападение совершила.

Шольц хочет заморозить войну в Украине: готова ли к этому плану РФ

Олаф Шольц

Однако, как подчеркивает политолог, любые варианты заморозки войны могут быть действенными, если они являются одним из этапов движения к устойчивому и справедливому миру. Обратная последовательность априори не работающая, на это и направлены саммиты мира.

При этом Яхно подчеркивает, что Россия никак не демонстрирует даже стремление к заморожению войны, если оно предусматривает ее уступки. Поэтому здесь тоже последовательность ясна – создать военные предпосылки для запроса у РФ на мирный процесс, и параллельно привлекать к переговорам, добавила эксперт.

"Мне кажется, что предложения Шольца отражают ситуацию "непринятого решения" на Западе. Когда, с одной стороны, Запад (особенно Европа) понял вред долгой войны уже и для себя (деструктивные гибридные действия РФ на европейских просторах растут). А с другой — не решается на решения, которые могут существенно повлиять на военный статус-кво (даже в вопросе размещения систем ПВО на своих флангах)", — говорит Яхно.

По ее словам, учитывая президентские выборы в США и возможную паузу во внешнеполитической американской активности во время периода формирования новой администрации, европейские лидеры хотят подзаморозить военные действия, дождавшись возможности наработки новой стратегии войны уже вместе с США.

"И зря, что затягивают. Потому что антизападные альянсы, прямо наоборот, будут в этот период наращивать активности. Вот хотя бы поставки ракет по Ирану России, это уже факт", — подчеркнула политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине уже раскритиковали "мирные инициативы" Шольца.




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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/pfbid02AQP1bqSq5TmPiWncxjoBnymzPHD6Y43MzE4Kr3VAZpFZBL12vZEYXg4vszXnRukel
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