Шольц хочет заморозить войну в Украине: готова ли к этому плану РФ

По сути, канцлер Германии Олаф Шольц предлагает вариант заморозки войны, говорит политолог Олеся Яхно. По ее мнению, вероятно, он исходит из того, что в условиях крайних позиций сторон можно говорить о вариантах уменьшения активности – и желательно не за счет страны, на которую совершено нападение, а за счет страны, которая это нападение совершила.

Олаф Шольц

Однако, как подчеркивает политолог, любые варианты заморозки войны могут быть действенными, если они являются одним из этапов движения к устойчивому и справедливому миру. Обратная последовательность априори не работающая, на это и направлены саммиты мира.

При этом Яхно подчеркивает, что Россия никак не демонстрирует даже стремление к заморожению войны, если оно предусматривает ее уступки. Поэтому здесь тоже последовательность ясна – создать военные предпосылки для запроса у РФ на мирный процесс, и параллельно привлекать к переговорам, добавила эксперт.

"Мне кажется, что предложения Шольца отражают ситуацию "непринятого решения" на Западе. Когда, с одной стороны, Запад (особенно Европа) понял вред долгой войны уже и для себя (деструктивные гибридные действия РФ на европейских просторах растут). А с другой — не решается на решения, которые могут существенно повлиять на военный статус-кво (даже в вопросе размещения систем ПВО на своих флангах)", — говорит Яхно.

По ее словам, учитывая президентские выборы в США и возможную паузу во внешнеполитической американской активности во время периода формирования новой администрации, европейские лидеры хотят подзаморозить военные действия, дождавшись возможности наработки новой стратегии войны уже вместе с США.

"И зря, что затягивают. Потому что антизападные альянсы, прямо наоборот, будут в этот период наращивать активности. Вот хотя бы поставки ракет по Ирану России, это уже факт", — подчеркнула политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине уже раскритиковали "мирные инициативы" Шольца.



