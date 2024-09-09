Лидеры иностранных государств, разрабатывая так называемые мирные планы для Украины, в той или иной степени предлагают ей жертвовать своими территориями, отмечает политолог Михаил Басараб.

Олаф Шольц

"Вот мне интересно просто – они действительно такие наивные или это какая-то игра? Неужели так и не поняли, что эта война не о куске донецкой или даже крымской земли. Эта война о том, чтобы самостоятельная Украина и все украинцы исчезли навсегда. Кусок украинской земли интересует россиян в сто первую очередь", — заявил Басараб.

По его словам, если бы эти замечательные наши доброжелатели по всему миру наконец-то увидели или перестали отгонять от себя эту очевидную аксиому, то, может, все и происходило бы иначе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что итальянские журналисты выяснили, что Шольц якобы начал работать над своим мирным планом, предусматривающим "территориальные уступки" со стороны Украины. По их информации, канцлер стремится укрепить свои позиции перед выборами и войти в историю как "канцлер мира". Сам Шольц призвал начать обсуждать, как можно прийти к миру в Украине как можно быстрее, и предложил провести еще одну конференцию по Украине, но с участием России.

Отреагировал на сообщение издания La Repubblica о подготовке мирного плана канцлером Германии Олафом Шольцем и спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в РФ слышали разные предложения о том, что нужно идти в мир, но никаких конкретных предложений РФ не получала. Также в Москве нет подробностей о том, что может предусматривать мирный план Шольца.

При этом в Радфеде раскритиковали мирный план Шольца, отметив, что он не имеет права ничего предлагать, поскольку является стороной конфликта, потому что поставляет Украине оружие.



