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Шокирующий прогноз: сколько военных Ким Чен Ын может бросить на войну в Украине

КНДР не собирается возвращать своих военных обратно, их будут бросать в жесточайшие штурмы

22 октября 2024, 10:11
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Ткачик Олеся

Военный эксперт, полковник запаса СБУ и специалист по военной контрразведке Михаил Притула отметил необходимость наращивания военной мощи Украины в связи с потенциальной угрозой, которую может представлять большое количество военных сил КНДР. В частности, об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Шокирующий прогноз: сколько военных Ким Чен Ын может бросить на войну в Украине

Войска КНДР

По его словам, если проследить историю Северной Кореи, становится очевидным, что без поддержки Советского Союза это государство не смогло бы существовать. Москва, говорит эксперт, постоянно поддерживала ее с момента оккупации корейского полуострова в конце второй мировой войны и во время корейской войны. Фактически вся история КНДР – это проект советской разведки и Москвы, а сама страна всегда была союзником России, добавил Притула.

Он также напомнил, что иранская ядерная программа была разработана с участием северокорейских специалистов, поэтому нынешнее привлечение военных сил КНДР на стороне России не является неожиданностью.

По его словам, это было предсказуемо, поскольку они действуют как единый организм уже 60-70 лет. То есть, подчеркнул эксперт, речь не идет о новом союзе, он существует давно.

Михаил Притула также отметил, что международные партнеры должны отреагировать на наличие северокорейских военных в конфликте.

"Транзит северокорейских солдат — это транзит в одну сторону. Никто их возвращать за 10 тысяч километров назад не будет. Их будут бросать на самые суровые штурмы, то есть это расходный материал. Им не нужно платить и вообще ничего не нужно давать. К сожалению, это приведет к тому, что нам нужно увеличивать военную мощность, поскольку большое количество живой силы, которая будет стирать, — это очень тяжелая нагрузка. – допустил Притула.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США отреагировали на информацию о военных КНДР на войне в Украине.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kndr-za-nakazom-mozhe-kinuti-na-viynu-do-1-mln-soldativ-ekspert-z-viyskovoi-kontrrozvidki-pritula
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