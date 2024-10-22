Шокирующий прогноз: сколько военных Ким Чен Ын может бросить на войну в Украине

Военный эксперт, полковник запаса СБУ и специалист по военной контрразведке Михаил Притула отметил необходимость наращивания военной мощи Украины в связи с потенциальной угрозой, которую может представлять большое количество военных сил КНДР. В частности, об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Войска КНДР

По его словам, если проследить историю Северной Кореи, становится очевидным, что без поддержки Советского Союза это государство не смогло бы существовать. Москва, говорит эксперт, постоянно поддерживала ее с момента оккупации корейского полуострова в конце второй мировой войны и во время корейской войны. Фактически вся история КНДР – это проект советской разведки и Москвы, а сама страна всегда была союзником России, добавил Притула.

Он также напомнил, что иранская ядерная программа была разработана с участием северокорейских специалистов, поэтому нынешнее привлечение военных сил КНДР на стороне России не является неожиданностью.

По его словам, это было предсказуемо, поскольку они действуют как единый организм уже 60-70 лет. То есть, подчеркнул эксперт, речь не идет о новом союзе, он существует давно.

Михаил Притула также отметил, что международные партнеры должны отреагировать на наличие северокорейских военных в конфликте.

"Транзит северокорейских солдат — это транзит в одну сторону. Никто их возвращать за 10 тысяч километров назад не будет. Их будут бросать на самые суровые штурмы, то есть это расходный материал. Им не нужно платить и вообще ничего не нужно давать. К сожалению, это приведет к тому, что нам нужно увеличивать военную мощность, поскольку большое количество живой силы, которая будет стирать, — это очень тяжелая нагрузка. – допустил Притула.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США отреагировали на информацию о военных КНДР на войне в Украине.



